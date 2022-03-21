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陸民航局證實 東航波音737客機墜毀，機上有132人 ，其中旅客123人、機組員9人。相關單位已前往救援中。
中國東方航空一架載有132人的波音737客機，在廣西自治區梧州市藤縣發生事故，引發山火。目前救援隊伍已經集結正在靠近，傷亡情況未明。
據《東網》報導說涉事客機為波音737 NG型號，在周一（21日）下午1時30分起飛，由雲南省昆明市飛往廣東省廣州市，原定下午3時05分抵達。目前事故引發山林火災，傷亡狀況未明。
另據上游新聞報導，聯繫上廣西梧州消防的工作人員表示，已經接到了相關救援消息，正在調派力量趕赴現場進行確認，消防現在在位的人員都出動了。現在沒有明確的地點，稍後會有具體的消息發佈。
據梧州消防介紹，該客機所處地方地理位置比較邊緣，不是村落或城市，而是在一邊山脈中。現在，當地消防正在儘快趕往現場。
藤縣隸屬於廣西壯族自治區梧州市，東接蒼梧縣、長洲區、龍圩區，南界岑溪市、玉林市容縣，西鄰貴港市平南縣，北與蒙山縣、昭平縣毗鄰。
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