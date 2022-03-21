東航客機廣西失事 引發山火 機上133人生死未卜 16:222022/03/21 旺報 陳冠宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東航客機廣西失事 引發山火 機上133人生死未卜。圖為失事班機照片。(翻攝自東航雲南分公司) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸央視記者從廣西應急管理廳獲悉，一架東航搭載133人的波音737客機在廣西梧州藤縣發生事故，並引發山火。目前救援隊伍已經集結正在靠近，傷亡情況未明。 手誤烏龍 凸顯公廣集團管理失靈 台南六甲垃圾掩埋場 工人右手捲入機器 #廣西 #東航 #藤縣 #發生 #133 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東航客機廣西藤縣發生事故 梧州消防：全體出動趕赴現場 16:352022/03/21 兩岸 鑒於《初擁》劇組發生意外 文化部訂定法規指引 09:352022/03/16 生活 福島規模7.4強震 重啟核電遇阻 04:102022/03/18 國際大事 假擄人嚇壞民眾 警攻堅見惡作劇送辦 04:102022/03/17 社會新聞 發生火災雇主可實施減班休息 勞動部函釋 16:092022/03/18 生活 不斷更新》陸民航局證實 東航波音737客機墜毀 機上有132人 16:212022/03/21 兩岸 女教師圖書館偷保溫杯 被逮辯要拿去失物招領 14:442022/03/17 社會 議員批吃火鍋也能吃到「慶記」 陳其邁：追究到底 嚴懲歹徒 17:302022/03/20 政治 應援青年創生 桃園設北區青聚點 04:102022/03/17 地方新聞 日本深夜強震 侯友宜：若有需要新北隨時能伸援手 12:252022/03/17 政治 1個月5次系統異常 議員爆設備未定期更換 04:102022/03/17 地方新聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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