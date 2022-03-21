吳宗憲被命理師預言今年當阿公？

中天《小明星大跟班》今（21日）開棚錄影，主持人吳宗憲特地在錄影前接受訪問，吳宗憲表示在吳姍儒返台隔離期間兩人每天都會視訊，「連她老公看了都會嫉妒的，我們一聊就可以聊兩個鐘頭，聊到忘記我們今天就會見面。」至於吳姍儒是否已經登記結婚，他則說：「應該是有，但我覺得不重要。」

先前吳姍儒曾抱怨吳宗憲故意購屋在她新婚房樓上，吳宗憲今表示自己目前還沒入住，他笑說為了躲避狗仔的追逐，自己在多地置產，「在這幾年已經變成地產大亨，快要追過小哥費玉清了」，吳宗憲日前曾開玩笑說要在兩間房子打消防通道，他今自嘲說：「想都別想，我連要進她家大門都不行，還要從傭人的門。」

吳宗憲透露90歲的父親在農曆年前就住進ICU加護病房調養身體，他表示父親沒有生病，只是因為要洗腎，加上身體年邁需要好好休養，「兒子決心要把他養到120歲」，吳父近日也精神奕奕，在病房裡大唱日文歌曲和〈王昭君〉等曲。納豆女友陳依依今日是錄影嘉賓之一，吳宗憲表示日前已經關心過，「演藝圈裡大家比較像親人、一家人。」依依在錄影前就透過經紀人表示不方便受訪，為躲避現場媒體，她低調的從後門進入攝影棚，進行錄製工作。錄製同場節目的蔡允潔透露錄影時有向依依詢問近況，依依則表示「一切都好」。

另外，在聊到大S閃婚具俊曄一事時，吳宗憲直呼真的太快了才105天耶，「剛釋放出來就再犯耶...我比較站在徐媽媽這邊」，至於是否會擔心兒女也會閃婚，吳宗憲相當有自信的說：「不會啦！我們家小孩比較保守，保守到會在信義區抽大麻。」再次狠虧兒子鹿希派，他好氣又好笑的表示兒子不是壞，只是單純、笨，「寧生浪蕩子，勿生駑鈍兒」，笑說要找時間帶鹿希派去測試智商，還預估他IQ指數會只有65。