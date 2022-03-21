雲林縣今（21日）新增1名到嘉義參加喜宴的本土案例22137，他是67歲退休男校長，匡列4人採檢，雲林縣衛生局調查足跡，他表示想不太起來，縣府已請警察協助以車牌號碼追蹤可能的足跡。

衛生局長曾春美指出，案22137在13日到嘉義參加喜宴，13日當天喉嚨痛、頭昏，有請太太買藥給他，20日被匡列採檢證實確診，他的接觸者有4人，其中1人是嘉義縣校長。

衛生局人員調查「案22137」回推10天的足跡，他表示想不起來，大致是在斗六、斗南、北港、嘉義，已請警察單位協助調查。

曾春美表示，案22137的發病日是13日，感染來源是否喜宴尚待釐清，已抽血做基因定序，3天後才能確認，希望愈早確認愈好。

雲林縣今（21日）有飛沙國小、下崙國小、水燦林國小3校因嘉義市確診者案22040而預防性停課，其中飛沙國小、下崙國小停課1天消毒。水燦林國小自21日至26日預防性停課1周。

根據中央流行疫情指揮中心記者會資訊，案22040是50多歲女退休教師，也曾參加耐斯喜宴，3月14日曾與四湖鄉飛沙國小、下崙國小的3名教師及4名學生有接觸；16日受水林鄉水燦林國小之邀對校內27名老師授課，全程戴口罩，未與學生接觸，校方決定全校27名教師、309名學生21日至26日預防性停課1周，於4月的周六再行補課。