匯鑽科（8431）今日公告2021年合併營收新台幣13.66億元，稅後淨利1.88億元，年增76.4％，每股稅後純益4.24元，獲利寫歷史新高紀錄，一年獲利抵好幾年，主要受惠3C及硬碟兩大主力產品線出貨量大幅增加，以及下半年新產品藍芽耳機表面處理正式進入量產階段。

匯鑽科董事會今日亦同步通過2021年度盈餘分配案，將配發1.8元現金股利，盈餘發放比率42.5％，以21日收盤參考價74.5元計算，現金殖利率為2.42％。

匯鑽科2021年合併營收及獲利均創歷史新高表現，其中合併營收較前一年度增加30.5％，稅後淨利則較前一年度大幅成長76.4％，主要在於公司成本持續優化帶動公司2021年毛利率達到37％。匯鑽科表示，在硬碟產品表面處理業務方面，隨雲端運算及資料中心對高速存取傳輸等需求穩健成長，2021年伺服器及企業用3.5吋硬碟產品出貨量年增率維持在20～25％，近期公司泰國廠也購置了泰國大城府的工業園區土地，為了未來可能的業務擴張做提前準備。

匯鑽科表示，公司2021年新導入的美系3C客戶的無線藍芽耳機（TWS）相關充電盒零件表面處理業務，9月份開始正式導入量產，出貨量逐步提升，公司近期已成功取得美系客戶高階經典款及旗艦款TWS產品認證，並獲得客戶全系列無線藍芽耳機表面處理訂單。由於無線藍芽耳機貼近人體，在表面處理的精細度、安全性及低功耗的要求均較一般3C產品為高，除進一步優化產品組合外，並有助於公司未來爭取更高精密的智慧穿戴相關產品業務。

匯鑽科董事會今日亦同步通過2021年度盈餘分配案，將配發1.8元現金股利，配發比率42.5％，以公司今日收盤參考價74.5元計算，現金殖利率為2.42％，配發比率跟殖利率皆相較2020高。

展望2022年，匯鑽科持審慎態度。以目前客戶訂單狀況來看，雖然美系3C、硬碟及無線藍芽耳機三大產品線維持穩健成長動能外，唯公司將持續密切觀察國際情勢變動及疫情最新發展，即時調整中國及泰國兩大廠區的生產策略及產線配置，並因應上游原物料漲價及供貨情形，和客戶盡力尋求動態調整出貨價格，維持公司營收獲利。