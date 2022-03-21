群創子公司CarUX宣布獲得美國通用汽車第30屆供應商年會上頒發2021供應商「傑出貢獻獎」。

「傑出貢獻獎」是由通用汽車管理團隊自2012年開始進行評選，評選標準從產品採購、全球採購、製造服務、客戶服務、售後服務以及物流等項目進行，涵蓋永續、創新、安全信賴等面向進行全面性評核，頒獎予表現傑出的供應商。2021年度共31家供應商獲得「傑出貢獻獎」殊榮。

CarUX車用營運總處長魯迅（Lucien Van Riel）表示，CarUX獲獎不僅是對於我們新技術的肯定，也同時激勵我們努力邁向創新永續之路。CarUX將持續攜手供應商以此獲獎作為砥礪，持續推進環保與安全，成為落實永續價值的公司。

通用汽車全球採購暨供應鏈副總史賓安曼Shilpan Amin表示，今年的活動深具意義，不僅是已持續30周年，重要的是彰顯我們供應商在最具挑戰性的一年中堅持不懈。

在車聯網、自動駕駛及5G風潮的帶動下，未來車用市場將朝向大型顯示發展與更貼進人性化需求，CarUX將持續精進以提供嶄新駕乘體驗解決方案，強化車載顯示器在大尺寸、高效能，異形切割貼合技術的創新突破，並顧及最重要的高安全性要求。