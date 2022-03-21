地方爭取蘆洲溪墘變電所室內化，立委林淑芬21日與新北市議會民進黨團總召陳啟能、副總召李倩萍前往會勘，台電北區施工處指出，全案預計年底前送經濟部與政院審議，2024年1月啟動，但變電所肩負地方重要供電任務，無法停止運作，須「穿著西裝改西裝」，工期評估要19年。

林淑芬表示，蘆洲溪墘變電所室內化一直以來都是周遭居民所期盼的事情，蘆洲南北側現在也進行中，若能盡早的把變電所的工程給底定，一定更有利於都市規畫，且蘆洲現在人口成長速度快，溪墘變電所又供電給士林、社子等地區，且未來又計畫興建捷運路線，考量未來蘆洲重劃區發展的潛力，市府應超前部署一同督促中央加速溪墘變電所室內化。

陳啟能說，土城的「板橋一次變電所」也將在2022年底完工，屆時不僅佔地面積縮小近44％，並釋出了綠地及商業區，更讓周遭居民消弭對變電所的嫌惡形象，期盼溪墘變電所能比照土城「板橋一次變電所」室內化，在地方民代推動的同時市府經發局及台電能夠積極的把溪墘變電所的室內化促成。

李倩萍則說，變電所已影響當地一甲子的時間，許多電力設備也可以利用這次室內化的契機來進行更新，讓本區的電網更加堅固完善，又能穩定新北市電力的供給需求。

林淑芬表示，台電目前已針對溪墘變電所做出可行性評估，雖初步評估可行，會持續監督經濟部與台電盡速審查相關內容，一定會爭取以最短的時程來督促中央成案，屆時也需要新北市政府一起來配合執行。

民進黨團說，蘆洲南北側發展起來後同時也有穩定的供電讓民眾減少民眾的財產損失，有鑑於此，變電所地室內化勢在必行，希望地方與中央一同來把這件事情完成。

台電北區施工處經理林健民表示，因用地不足無法地下化，將採取室內化方式進行，專案計畫預計明年前送經濟部與行政院審議，2024年1月啟動室內化。

林健民說，溪乾變電所是三蘆地區核心的中游變電所，還要分配到二次變電所等地方，沒有其他變電所分擔任務，無法停電改建，將採取邊供電邊改建方式，但改建完成時間會比較久，預估要19年。