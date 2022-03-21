台東縣鹿野梅花鹿公園今天啟用，民眾可以跟鹿近距離互動，適合親子遊。（莊哲權攝）

台東縣鹿野梅花鹿公園今天啟用，只是入口大型雕像「心鹿儷成」，民眾都說是長頸鹿。（莊哲權攝）

「這是脖子拉長版的梅花鹿嗎？」，台東縣「鹿野梅花鹿公園」今天正式啟用，園區裡有14頭鹿，遊客可以親近感受鹿的可愛與溫馴，期盼能讓鹿野鄉的觀光「鹿來鹿好」；不過，入口意向的大型雕塑變成長頸鹿，民眾笑稱：「脖子拉長版的梅花鹿」。

說好的梅花鹿呢？鹿野梅花鹿公園21日舉行開幕儀式，只是入口的「心鹿儷成」公共藝術揭幕時，變成兩隻長頸鹿，讓民眾傻眼，鹿野鄉公所強調，這是透過設計把鹿的脖子伸得長長的，組合成心的圖案，遊客在心框框內照像，都能佳偶天成。

台東縣鹿野鄉去年在鄉公所後方開闢了3公頃的梅花鹿公園，目前有13隻馴化的梅花鹿，其中還有1隻台灣水鹿與泰國種鹿交配出來的混血迷你鹿「麻糬」，很討喜，牠們在園區空曠的草地上自由自在活動，人和鹿近距離互動， 宛如置身日本奈良。

台東縣鹿野鄉早期有很多野生梅花鹿，但最後1隻在民國1969年被獵殺。鹿野鄉公所為了重現鹿野鄉有鹿的傳說，去年利用鄉公所後方閒置多年的3公頃運動公園，爭取花東基金1200多萬元，改建成梅花鹿公園，由鄉公所委外營運。

梅花鹿公園管理員紀雲凱表示，最近換毛期間，毛色比較不漂亮，每年6到8月是梅花鹿毛色最美的時刻，但是希望遊客不要私帶食物來餵，怕牠們吃了拉肚子、生病，甚至是死亡。

鹿野鄉長李國強表示，園區內每隻鹿都有自己的名字與脾氣，另有山羊、雞鵝等多種動物，非常適合親子遊；未來與2626市集合作，招攬市集廠商及旅行業者，並將遊客自鹿野高台引流到園區，帶動鹿野觀光產業，創造「鹿來鹿好」新局面。

鹿野梅花鹿公園今天在鹿野體育會、瑞源客家韻藝團及巴拉雅拜原舞團等地方社團表演、部落長老傳統阿美族祈福祝禱後，縣長饒慶鈴與所有貴賓及現場90歲以上長者共同揭幕啟用，並邀請饒慶鈴體驗餵食與餵奶花鹿米。

饒慶鈴指出，除了梅花鹿公園，3年來縣府持續與公所合作地方創生，創造許多第一，包括臺東第一座鳳梨區域加工中心，更有全台灣第一座由公所舊址改造而成的地方創生館、預計今年完工。在梅花鹿公園旁的鹿野鄉親子公園預計6月動工、將會是縱谷第一座親子共融式公園、可望在年底完工，以及縣衛生所未來也將遷建到此。