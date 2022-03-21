目前疫情趨緩，各廠牌疫苗打氣冷，許多廠牌的疫苗也即將面臨屆期，行政院長蘇貞昌今指示，屆期的疫苗將會銷毀，台北市目前剩下的BNT疫苗還有1萬多劑，效期僅到3月23日，北市衛生局也加開青少年BNT特別門診。對此，北市副市長蔡炳坤表示，仍有4千多位學生因還未符合第2劑施打資格，還不能施打疫苗，但23日疫苗過期後，這些學生恐面臨沒有疫苗打的狀況。

蔡炳坤呼籲，BNT疫苗效期僅到23日，還未施打且符合資格的民眾，請把握機會前往施打，他擔心，北市仍有4千多位學生還沒打第2劑，因中央規定，12至17歲青少年施打第1劑必須滿84天才能再打第2劑，但眼看疫苗就要過期，到時候這些學生恐面臨沒有疫苗打的窘境。

蔡炳坤說，不只是BNT疫苗，就連備受寵愛的莫德納疫苗也一樣，大約有3萬劑的莫德納疫苗將在21日到期，屆時也面臨銷毀，真的很浪費，而中央應該要重視這個疫苗分配的問題。

蔡炳坤說，中央規定就是84天，也不可能提早幫青少年施打，但眼看1萬多劑BNT疫苗就要到期，卻仍有4千多名青少年還沒打第2劑，加上中央也還沒開放青少年混打，只能打BNT，而最後一批疫苗如到期，這些學生恐怕沒有疫苗可打，也許人數不多，但問題確實存在，中央不可忽視。

衛生局也提醒，3月21日至23日12家合約醫療院所，加開青少年及18歲以上BNT特別門診，可至北市政府衛生局網站查詢；北市衛生局呼籲，尚未完成第1、2劑接種的12至17歲青少年，及欲接種BNT追加劑及基礎劑民眾儘速完成預約。