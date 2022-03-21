由小S（徐熙娣）主持的東森綜合《小姐不熙娣》，日前找來她最熟悉的老朋友趙正平，一開錄小S釋出善意、邀約趙正平來個溫馨的擁抱：「你應該很想抱我吧？」不料卻慘遭對方拒絕、並開始相互開嗆。原本溫馨的舉動，竟意外在攝影棚引發激烈戰火，許久未見的兩人一碰面就火藥味十足，讓錄影現場氣氛嗨爆！

小S以前和趙正平在節目上相愛相殺的互動，是許多觀眾最愛的經典場面，這次兩人再碰頭，小S當然不忘逼問趙正平去年離婚的主因，趙正平一改平常給人敢怒敢言的火爆形象，嚴肅表示「很多節目找我談這一塊，我都不談」，就算今天是小S的節目他也不願多言，他強調「沒有人是完美的」，坦言自己不是一個好老公，可能是自己婚後多以工作為重心，導致給另一半的安全感比婚前少，因此影響夫妻間的情感，他說：「我們是藝人，所以有媒體的話語權，但對方沒有，不論今天我說好的、壞的，對對方都是不公平的，我情願把這件事情放在心裡，然後把一切交給上帝就好。」離婚後堅持不公開評論細節，選擇保護、尊重身為圈外人的前妻。

小S為緩和當下凝重的氣氛，像以往一樣調侃他說：「還是你婚後就恢復青蛙的身分？」未料瞬間引爆戰火，趙正平怒回：「我們很久沒見了，想說是妳的新節目，我們要有一些不同的格局，我都還沒說妳，妳不要逼得我受不了！」小S也不甘示弱回嗆：「虧我剛才想說要認真專訪你，你這什麼態度？」趙正平傻眼諷：「妳專訪的每一句話都帶刀帶刺的！」兩人一來一往鬥嘴、互相炮轟，火藥味直接爆棚！

因當集主題是討論美食，小S繼續火力十足的吐槽趙正平：「恭喜趙哥現在找到最愛吃的東西，就是嫩妹！」此話讓趙正平表情秒變得春風滿面，他也藉此首度公開透露現任女友其實是空姐出身，年紀大約32歲、兩人相差約21歲、彼此身高差不多，他更當眾點名不吸地團的Amy與他女友的外形、氣質最為神似。小S則表示祝福趙哥與嫩妹的感情順遂，雖然趙正平完全不敢置信，但小S仍真摯回他：「我是真心祝福你跟嫩妹，希望你們可以好好地走下去！」

兩人久未見面，小S問趙正平脾氣是不是改了很多，連最順口的髒話也不講？趙正平說：「人設不一樣了，現在是改變了不同的錄影方式，一直罵好像也沒道理，但假如像我們這麼熟，互罵就可以。」企圖試探他底線的小S又挑戰火：「所以無論怎麼羞辱你都不會生氣？」趙正平秒翻臉，回嗆：「我是脾氣好不是沒個性！」甚至作勢要將手上的東西丟過去。小S驚呼：「直接動手？！我現在知道你為什麼離婚了！」這話氣得趙正平立刻開始一連串飆罵：「誰叫妳人身攻擊！妳先不要囂張，妳的婚姻也不好說，妳還能撐幾年？少在那邊裝了，貌合神離啦！我只是不想唱衰妳啦！」戰況越演越激烈，小S急忙轉移話題到當集主題，眾人看得都忍不住笑歪腰。本集將於今（3／21）晚10點播出，更多精彩內容，請鎖定每週一至週五晚間10點 東森綜合32頻道《小姐不熙娣》。