陳亞蘭（右）與廖麗君有動人的母子情誼。（欣湉國際提供）

陳亞蘭是跨界男神。（欣湉國際提供）

陳亞蘭堪稱「跨界男神」，製作與主演歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》，將臺灣傳統戲曲文化與時尚接軌，玩轉藝術外，更進軍NFT市場，打造最潮歌仔戲，她也受邀參與NGO CSW聯合國平行論壇，擔任壓軸專題演講人，以早期傳統社會的「男尊女卑」到「文化平權」是世界普世價值為題，分享這也是現今傳統戲曲藝術推動的重要業務之一。

恰巧《嘉慶君遊臺灣》劇情正有「男尊女卑」情節，女主角陳怡真飾演「梅影」，因媽媽心疼兒子意外過世，常以死相逼，情緒勒索女兒不忘替哥哥報仇，一心只希望女兒能扛起復仇大任，她被媽媽當眾毒打與羞辱模樣，讓觀眾心疼不已。陳亞蘭透露，自己兒時正是「男尊女卑」觀念最盛的年代，「當時社會風氣不鼓勵女生讀書，念完九年義務教育後，家裡要我不要繼續升學，全力供哥哥念書，因此我到紡織廠工作，但工作了一天，卻因工廠滿天飛的棉屑過敏，後來就被父母要求去演歌仔戲」，陳亞蘭不悔過往因時空背景無法求學，反而樂觀：「演歌仔戲反而開拓我另一個實力。」

「我雖書讀得少，憑著一些天賦，再加上鍥而不捨的努力，在歌仔戲，小有成果。」陳亞蘭在當年追隨國寶級恩師楊麗花，一躍成歌仔戲天王小生，秉持著楊麗花的DNA，開創「陳亞蘭歌仔戲」，近年也就讀師範大學GF-EMBA繼續深造。她在《嘉慶君遊臺灣》擔綱製作與主演外，更身兼該劇戲曲導演，除展現天王級演技，更要時時緊盯同劇演員演出狀態，就連配音時，面對每個角色各個情節說話語氣，都一一指導。陳亞蘭笑喊自己有如十項全能，並以「有傳統、有創新、尚感動、尚頂真，陳亞蘭有傳承」，來形容自己推動的戲曲文化。

《嘉慶君遊臺灣》收視佳評如潮，高中生也到陳亞蘭粉專留言自己與同學都愛看，更有媽媽級網友留言：「以前小時候我媽媽要我看歌仔戲，我都不看；現在我當媽媽了，反而是我拉著我媽媽與女兒一起看。」顯見歌仔戲已受各個年齡層愛載。特別的是，此次在配樂中，有大量動物音效配音，陳亞蘭指出這是楊阿姨（指楊麗花）的創意，「紀麗如飾演角色王德祿出場，便時常有馬的音效」。陳亞蘭透露：「楊阿姨運用對歌仔戲豐厚見解，對相關角色配上鴨子、小白鴿、馬等音效，加強觀眾對於角色記憶。