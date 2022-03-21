建置「司法聯盟鏈」 法務部今與資策會簽合作協議（法務部提供）

法務部為整合院檢及司法警察的司法區塊鏈技術，推動建置「司法聯盟鏈」，21日與財團法人資策會科法所簽署合作協議，透過與資策會的「公私協力」，有效結合法律程序及建置區塊鏈指引，並配套相關人員教育訓練及認證制度，預計今年6月建置雛型平台，並規劃以台北、桃園及台中3個地檢署及法院作為「司法聯盟鏈」試辦機關。

法務部表示，法務部自今年1月18日起歷經評估會議、工作小組會議及共識會議，成功整合司法院、檢察機關及各司法警察機關，完成司法結合區塊鏈技術的可行性評估，提出建置「司法聯盟鏈」具體方案，預計今年6月建置雛型平台。

法務部今與資策會科法所簽署合作協議，法務部長蔡清祥致詞時表示，法務部為了籌設「司法聯盟鏈」，整合蒐集各機關專業意見，與司法院、台高檢署、調查局及警政署成立專業團隊，提供實際應用方案、聯盟鏈建置技術標準、會員審查機制等規範。

蔡清祥表示，目前規劃以台北、桃園及台中3個地檢署及法院作為「司法聯盟鏈」試辦機關，利用區塊鏈解決執法及監督程序，提出符合實務的數位證據存證、認證及驗證方案，將來不論在偵查、審理及行政管理都會有很大幫助，導入區塊鏈以確保數位資料的同一性，加強司法部門的可信性，更是具體落實司改決議並能兼顧民眾的訴訟權益。