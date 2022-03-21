台電台中火力發電廠為增設燃氣機組、是否同步拆除燃煤機組的問題，槓上台中市府，近日台電鬆口，同意將在燃氣機組上線後拆除2部燃煤機組，對此，台中市長盧秀燕肯定台電跨出善意的第一步，她也提出四大訴求，包括等值汰舊換新、分散救援、適時降載、提前拆除，盼繼續為改善台中空汙而努力。

肯定市府防治空汙初有進展，台中市議會國民黨團書記長吳瓊華，與黨籍市議員黃建豪、陳政顯、張瀞分等人到市府拜訪盧秀燕，獻花表達盧對捍衛市民健康的堅持，但也憂心台電允諾的「先建後拆除」承諾只是空頭支票，呼籲台電高階主管獲經濟部官員應簽署雙方聲明。

盧秀燕表示，台電同意拆除2部燃煤機組與1支煙囪，顯示市府過去的強力發聲展現功效，但若依發電量來說，中火增設2部燃氣機組，應等同拆除4部燃氣機組，此做法也可以讓空汙及排碳量更少，將繼續爭取。

盧秀燕說，為爭取「增2拆4」，她也特別提出四大訴求，第一就是中火能「等值汰舊換新，真正符合能源政策；第二是全國供電能研議「分散救援」，不要將重擔放在中火；第三則是空汙嚴重時，中火應適時降載；第四則是在燃氣機組2025年上線後，隔年啟動2燃煤機組與1煙囪拆除作業。

盧秀燕強調，針對中火增設燃氣機組，台中市府立場一貫，也以身作則的將各級學校燃煤或燃油鍋爐汰換為天然氣、補助老舊機車汰換等，致力於改善空品。台中市環保局則說，中火2019年至2021年平均用煤量較2018年減少348萬噸，對照空氣品質中的空品不良日，2019年教2015年有明顯改善，改善率約52.11％。