女星昆凌2015年和天王周杰倫（周董）結婚，陸續生下女兒Hathway和兒子Romeo，2個月前周杰倫再報昆凌懷第三胎的好消息，但未公開寶寶的性別，不過據周董親戚透露，昆凌肚裡是女寶，女方經紀人也回應了。

根據《鏡週刊》報導，周杰倫親戚鬆口昆凌第3胎懷的是女兒，夫妻倆都非常開心；對此，昆凌的經紀人王怡璇表示：「我倒是沒有特別追問，這種喜悅讓他們自己公布比較好喔！」

周杰倫1月歡度43歲生日，隨即傳出昆凌懷上第三胎，對此周董在IG證實老婆的肚子有第三胎寶寶，透露：「原本想說出生了再來公佈，看了是防守不住，這最美好的禮物，有押『孕』喔！」過沒多久，昆凌也在IG秀出一家五口的背影照，並請大家猜猜看胎兒的性別。

事實上，昆凌曾自爆罹患多囊性卵巢症，跟周杰倫討論過後，打算30歲後再備孕第三胎，想不到28歲寶寶就提早報到，而年紀輕輕的昆凌懷孕後四肢依舊纖細，全身只有肚皮隆起，超不科學的體態令人稱羨。