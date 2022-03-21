中國大陸東方航空一架載有132人的波音737客機，在廣西自治區梧州市藤縣發生事故，引發山火。目前救援隊伍已經集結正在靠近，傷亡情況未明。大陸官媒《央視》隨即證實此事，並指出，據廣西應急管理廳消息，目前傷亡情況未明。另據《鳳凰網》報導，該機航班編號為MU5735，由昆明飛往廣州。
《東網》報導，涉事客機為波音737 NG型號，在周一（21日）下午1時30分起飛，由雲南省昆明市飛往廣東省廣州市，原定下午3時05分抵達。目前事故引發山林火災，傷亡狀況未明。
據微博帳號「沸點視頻」上傳影片顯示，現場不斷冒出白煙、地面散落疑似飛機殘骸。根據Flightradar24顯示，失事飛機的速度和高度在梧州附近出現驟降，該飛機機齡6.8年，2015年6月22日交付東航雲南機隊。
墜機地點的下方山林因此爆燃大火。事故發生後，附近居民前往墜機地點，看到滿地殘骸與燃燒痕跡，網友也表示擔憂，這樣的情景，「若要找到生命跡象恐怕有些困難」，此外，微博上也出現有些乘客的家屬在找人，祈求一切沒事。
大陸民航局於下午4點34分於官網發文證實，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組員9人。民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。
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