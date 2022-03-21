A股三大指數21日早間震盪反彈，創業板指領漲。概念股方面，農業類股集體大漲，豬肉、化肥等類股也跟隨上行，建築節能、換電概念股走強；券商、銀行等大金融概念股則大幅回檔。午後指數探底回升，三大指數一度集體翻綠。新冠治療、中藥等醫藥股繼續強勢；數位貨幣、電子身份證、教育等類股低迷。總體而言，個股漲多跌少，兩市成交時隔一個交易日再度突破人民幣（下同）兆元。

具體看，截至收盤，滬指報3,253.69點，漲0.08％，成交額為4,211億元（上一交易日成交額為4,284億元）；深成指收報12,379.64點，漲0.41％，成交額5,941億元（上一交易日成交額為5,621億元）；創業板指收報2,726.18點，漲0.46％，成交額2,443億元（上一交易日成交額為2,357億元）。

從盤面上看，農業、養殖業、建築節能類股漲幅居前。證券、銀行、數位貨幣相關概念股跌幅居前。