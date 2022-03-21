嘉義縣政府提醒自我健康監測民眾需注意事項。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

立委陳明文違反防疫規定，接受篩檢3天內出席公開場合脫罩致詞，引發輿論嘩然，加上有民眾提供篩檢站發放的「自主健康管理」宣導單給民代，包括縣議員詹琬蓁、林于玲皆質疑縣府標準不一致，縣府下午發出道歉聲明，表示民雄確診案擴大篩檢誤發3級警戒期間「自主健康管理」宣導單給篩檢者，對此表示道歉，並呼籲凡參與社區篩檢民眾，採檢陰性者自採檢後3天應避免出入公共場所、搭乘大眾運輸工具，而非宣導單上的10天。

衛生局表示，經匡列為「自主健康管理者」會接獲衛生局開立「自主健康管理通知書」，耐斯婚宴依接觸者相關互動時間、環境、共同足跡進行疫調匡列，目前嘉縣共匡列居家隔離164人，自主健康管理103人，這103人應依規定自主健康管理10天。

至於參加社區篩檢站篩檢者則須自我健康監測，衛生局副局長林裕珍指出，這些對象指的是未收到衛生單位通知匡列者，像曾與確診者公共場所活動史有暴露交集者，或接獲簡訊通知篩檢等民眾，都是自我健康監測對象。

林裕珍說，有接受篩檢民眾須在家等待檢驗結果，採檢陰性者自採檢後3天應避免出入公共場所及搭乘大眾運輸工具，外出應全程戴口罩且早晚量測體溫，注意自身健康狀況，落實自我健康監測。

林裕珍強調，因耐斯喜宴群聚案連中央都高度重視，所以開設篩檢站替民眾健康把關，但因人手不足，加上人潮眾多，只能以發放通知單提醒民眾注意事項，因故誤發過去3級警戒期間「自主健康管理」宣導單，造成民眾困擾，衛生局以聲明道歉，至於發出的張數已超過2000張。

衛生局長趙紋華表示，目前中央政策「自我健康監測」並沒有規定期限，考量耐斯喜宴案疫情影響層面大，及 Omicron病毒潛伏期2.5天，因此特別嚴格要求，「採檢後3天內避免出入公共場所(禁止聚會(餐)等群聚活動)及搭乘大眾運輸工具，外出請全程佩戴口罩之規定。」，若無任何症狀仍可正常生活。