現代社會比起以前開放不少，對於姐弟戀的接受度也變高許多。命理網站「星座上上簽」發文指出，水瓶座、雙魚座和射手座的男性經常被年紀比自己大、成熟又有魅力的「姐姐」吸引，比起一般人更容易談姐弟戀。

1、水瓶座

比起長相，水瓶男更容易被氣質吸引，他們很容易喜歡上成熟獨立、有個性的女性，而且水瓶男在感情當中，不是會溺愛女朋友的類型，也很需要自己的空間，常常會讓對方沒有安全感，因此內心不夠強大的女性，完全壓制不住他們，年紀較大、個性成熟的女性才是最適合他們的歸宿。

2、雙魚座

雙魚男的個性大多比較柔弱，也不太有事業心，沉浸在愛情中的時候，甚至比部分女性還要更不理智，他們的依賴心很強，因此需要有一個姐姐類型的戀人去包容、守護他們，這會讓他們特別有安全感，如果雙魚男和小女生交往，他們就需要變得強大，雖然可以做到，但會讓他們很難感受到幸福。

3、射手座

射手男很擅長發現女性的美，所以年紀對他們來說不是太大的問題，如果有氣質且保養得當，很多有事業又有閱歷的姐姐們，反而更容易吸引到他們，射手男不受傳統約束、注重感覺，除此之外不會在乎太多，也不在乎世俗的眼光，只跟自己喜歡的人在一起。