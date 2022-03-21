新北市永和警分局舉辦新進人員實務訓練，藉此提升執勤安全。（永和警分局提供）

新北市永和警分局舉辦新進人員實務訓練，藉此提升執勤安全。（永和警分局提供）

新北市警局永和分局111年度新進人員共12名，為加速瞭解警察機關勤、業務屬性、願景及工作方向，強化員警應有之優良服務態度、品德操守與執勤安全，舉辦新進人員實務訓練，藉此提升執勤安全。

新進人員經過2個月外勤警察工作洗禮，完成實務訓練，主要協助執行取締酒駕、防止聚眾鬥毆、金融機構、超商防搶防暴、攔阻詐騙、協助迷失長者返家、交通事故處理、交通指揮、護童與為民服務，透過參與查捕通緝犯、偵查賭博及毒品等刑事案件，學習到如何調閱監視器、筆錄製作、執勤技巧及案件移送流程，所有人收穫滿滿，有信心維護轄區治安、交通及為民服務等工作。

另分局針對術科部分，教導新進同仁勤務配槍、防護型噴霧器、警棍、電擊槍、警銬使用時機及技巧，更將理論結合實務，強化執勤安全，進而打擊犯罪。

分局長陳保安期勉新進同仁，能具備同理心，視民如親， 將每個民眾當成自己朋友、親友看待，處事將能事半功倍，並能隨時代進步而不斷學習，才能與時俱進，更提醒執勤時應隨時注意自身安全才能保護民眾，能以做一位認真且守法的好警察，做為一生職志。