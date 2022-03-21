皇將（4744）受惠美國、印度兩大市場成長，2021年合併營收10.95億元、歸屬母公司稅後淨利7,617萬元，雙雙重返成長，EPS1.71元，董事會通過擬配發每股現金股利1.2元，配發率70.18％；以皇將21日收盤價30.90元計算，現金殖利率約3.88％。

全球疫情逐漸緩解，皇將去年下半年各國商業活動陸續恢復，加速回補業績，其中，美國市場在貼標機、瓶裝數粒線出貨成長中，營收創下歷史新高，年成長近一成；歐洲目前由代理商銷售，市場穩定成長，預計今年在歐洲建立直營中心，落實在地化服務，複製美國市場的成功經驗。

皇將表示，未來十年陸續有重磅藥物專利到期，加上各國政府鼓勵學名藥使用，預期製藥包裝設備逐年成長。另外，獨家代理韓國第一大昌誠軟膠囊設備，產品線齊全並可依客戶需求出貨下，因有不錯的成長動能。

皇將表示，由於藥品生產線不能交叉使用，受惠學名藥市場擴大、新冠肺炎口服藥問世，以及疫情後各國製藥業供應鏈在地化政策，預期製藥包裝設備需求將加速成長，該公司在美國、印度、歐洲全球製藥業三大市場布局逐漸開花結果，全年營運展望樂觀。