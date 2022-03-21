TVBS全娛樂綜藝節目《來吧!營業中》，上周六首播收視出爐，三段收視高點都落在唯一女生鬼鬼吳映潔身上，她不按牌理出牌的反應，ㄎㄧㄤ出收視新高度。店長庹宗康聽到收視開紅盤，開心的說：「謝謝大家的支持，第一集大家還不是很熟悉，後面還有發生更多意想不到的事情，請大家繼續鎖定我們的節目，謝謝大家。」

收視前三高被鬼鬼吳映潔一舉拿下，第一高在鬼鬼初次碰到顔佑庭，直接跟他說：「我以為你是有妝髮的工作人員，我要google你。」第二高落在鬼鬼跟庹宗康去採買晚餐，回餐廳後被姚元浩發現鬼鬼偷偷買了牙刷，是「牙刷嫌疑犯」；第三高點則是鬼鬼抵達餐廳時，下車看到現場環境大喊：「不會要住在這吧！」

鬼鬼得知自己是收視高點時，開心地回覆：「聽到是收視高點真的很驚訝，也很開心！謝謝大家支持『牙刷嫌疑犯』，我真的很愛刷牙，也希望大家可以繼續支持《來吧!營業中》，繼續喜歡我。」

《來吧!營業中》在PTT的綜藝版上更引起網友熱烈討論，包括姚元浩帶領大家有條理的整理環境，並且清楚地分配工作，加上親自收垃圾、修電線等MAN樣，讓網友推爆「姚元浩也太加分了」、「姚元浩很棒耶！親自動手整理」、「姚元浩也太萬能了」。《來吧!營業中》粉絲團也被網友私訊灌爆，許多人想知道六人所經營的店家在哪裡，甚至有粉絲直接打電話去海巡署問店家資訊。《來吧!營業中》製作單位公佈好消息，將於明(3／22)天開放主持群於節目中經營的「老屋餐廳La’vou」讓民眾前往，詳細資訊請上《來吧!營業中》粉絲團查詢。