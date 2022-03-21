金馬最佳新導演阮鳳儀的《美國女孩》，前身是短片《姊姊》。（金馬提供）

金穗影展預計6月3日到12日展開，除了即將於3月31日揭曉的金穗獎入圍影片外，今也曝光觀摩片單，包括強勢問鼎本屆奧斯卡的導演珍康萍與濱口竜介的早期短片，近期廣受矚目的台灣新銳導演阮鳳儀、許承傑、楊智麟也將帶著《美國女孩》、《孤味》、《聽見歌 再唱》的原型短片，分享延伸與原創經驗。

曾以《鋼琴師和她的情人》摘下坎城金棕櫚獎的珍康萍，新作《犬山記》在本屆奧斯卡入圍12項大獎，呼聲極高，其實她的短片早在1986年便已在坎城獲獎，金穗影展將一口氣放映《橘皮內戰》、《私語時刻》、《披頭狂少女》、《性騷擾》等80年代短片以及她在2006年拍攝的《水的日記》。以《在車上》創下日片在奧斯卡最佳入圍紀錄的濱口竜介，則有《假裝沒事》、《永遠愛著你》、《觸不到的肌膚》、《離天堂還很遙遠》4部短片參展。

短片是許多新導演進入電影產業的敲門磚，許承傑改編同名短片的長片處女作《孤味》，不僅創下破億票房，也讓從短片一路演到長片的陳淑芳登上金馬影后寶座；曾以紀錄片《唱歌吧！》拿下金穗首獎的楊智麟，則把完美「原聲」發展為首部劇情長片《聽見歌 再唱》；去年以《美國女孩》拿下金馬最佳新導演的阮鳳儀，也將放映她在美國拍攝的前身短片《姊姊》，3位導演都會在映後分享創作旅程。

除了上述精彩片單，本屆金穗影展也網羅了柏林、坎城、威尼斯三大影展與動畫安妮獎得獎短片，並持續與香港鮮浪潮、新加坡青年電影獎、東南亞短片節交流，提供新銳創作者與影迷在大銀幕觀摩國際短片佳作的機會。