樂天桃猿今年再有新創舉，桃園國際棒球場將冠名為「樂天桃園棒球場」，最快新球季主場開幕戰就可看到新名稱，而冠名後帶來的效應讓領隊浦韋青「想到就覺得很興奮」，希望藉由冠名帶給運動行銷更多不一樣的東西。

樂天副董事長川田喜則表示，球團不是只看中冠名權，希望能為台灣職棒帶來更多新的挑戰，我們勇於嘗試，當第一個的時機出來。」有了總部大力支持，也讓猿隊更能大膽嘗試，浦韋青說：「這是集團一直想做的是，總部想創造不一樣的契機，這樣的模式也能帶給運動行銷不一樣的東西。」

樂天結合在地不遺餘力，先是桃園機場捷運站有濃濃桃猿棒球風，現在又首開先例，將企業名稱冠名國內職棒球場，浦韋青認為，「樂天」品牌辨識度高，較容易得到地方政府支持，「冠名帶來的效益更能充分展現屬地主義，企業、地方一條心，待案子通過後會有更多與地方結合的效益，光想到這些就很興奮。」

而過去桃園球場最為人詬病的排水問題，浦韋青表示，休季期間有透過工程，改善內野部分排水問題，「今年休賽季比較有空檔時間，雖然球場的確沒有完全翻過，但已有進行深層打洞工程來改善。」