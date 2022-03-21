《咒》片中特殊手勢、咒語引起話題。（牽猴子提供）

台灣恐怖電影《咒》上映3天吸引許多膽大觀眾挑戰午夜場，各地戲院越夜越嗨，「你咒了嗎？」更成為最新流行問候語，電影挾著超高人氣與熱議話題，首3日全台票房破2300萬，榮登全台票房冠軍。導演柯孟融週末率領主演群跑遍各大戲院向觀眾致謝，更親自示範電影中特殊手勢拉攏觀眾入教。

《咒》吸引各界名人注意，歌手吳青峰私訊柯孟融說：「雖然我不敢看恐怖片，但祝你大賣。」歌手玖壹壹的健志更大力推薦：「《咒》是我心中第一的恐怖片了！」知名設計師聶永真表示：「有人說《咒》媲美《薩滿》，No，《咒》完完全全超越《薩滿》。」

男主角高英軒表示，身邊朋友看完電影後都疑神疑鬼，甚至怕到不想再看見那個手勢，高英軒說：「導演和整個劇組人員一起努力的成果，在往好的方向持續前進，除了感動還為大家驕傲，也想要跟看完的觀眾說聲辛苦了！」女主角蔡亘晏許多親朋好友看完陰影太重，還把她罵到臭頭直呼：「現在要怎麼入睡啦！」