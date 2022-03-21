許多人在單身時，面對任何感情問題都能講得頭頭是道，一旦涉及到自己就會變得不知所措，原因在於，戀愛中的人，大腦在多巴胺的催化下容易被愛沖昏頭。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，一旦陷入愛情就無法自拔，做出不理智的行為。

▍摩羯座

摩羯座個性沉穩，喜怒不形於色，但是面對愛情他們非常用心，而且特別容易被感化，變成一個連自己都不認識的人。摩羯座願意為了另一半付出所有，只為了討對方歡心，即便過程中有點為難，他們也會放下，一切以對方為重，時間久了就會慢慢失去自我。

▍處女座

傲嬌的處女座在感情中挑剔又多疑，不過一旦真的愛上，他們會無怨無悔的全心為這段感情付出，即便有時候會說狠話傷害對方，但其實他們愛得十分堅定。不過一旦處女座受夠了委屈或是傷害，就會心灰意冷的徹底離開，無法拿出理智的一面來處理感情問題。

▍雙魚座

雙魚座個性溫和，待人處事很有一套，平時也很有自己的想法。不過一旦雙魚陷入愛情，就會變得越來越不理智，並且處處迎合對方；就算戀人對他們別有用心，他們也毫無察覺，如同被愛情蒙蔽了雙眼，喪失了判斷力，以至於傻傻被騙而不自知。