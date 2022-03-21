行政院長蘇貞昌說「把官員當狗罵的時代過去了」，但藍營反譏院長過去在野或是當官，才把官員當狗罵。蘇貞昌今天對此表示，「我確實應該要來好好檢討自己、增加修養，不過也拜託不要什麼事情都往政治，或者不要什麼事情都這樣子要刺激，或者是罵官員」。

蘇貞昌今天出席在晶華酒店舉行的教育部第25屆國家講座主持人獎、第4屆國家產學大師獎及第65屆學術獎頒獎典禮前，媒體詢問他關於「把官員都狗罵時代過去了」爭議的回應。

蘇貞昌說，他確實應該好好檢討自己，也謝謝國民黨團總召曾銘宗立委說，要繼續看他的表現，他會努力增加修養，不過也拜託不要什麼事情都往政治走。

蘇貞昌進一步指出，其實他在野的時候30歲初頭當省議員，他質詢省長李登輝，那個場面滿有趣的，譬如他舉「卜派與奧莉薇」這樣的例子，李登輝的答覆都是當場大家笑翻，這些影片到現在有些媒體都還在播放。

蘇貞昌又進一步說，當時他質詢交通處長，國民黨蠻橫地宣布鐵、公路大眾運輸都只能用國語播音，而他要求用台語，加（上）在桃竹苗用客家話播音，今天鐵路、公路，連飛機航空都一直做到現在，蠻有效果。

另外，當時他質詢省警務處長，一個禮拜就把原來非常違反人權的臨時戶口通報改掉，這都有事實紀錄可憑，而他當時的質詢都笑翻全場，而且都很簡短，一直到今天還有很多人津津樂道，請大家參考，也多多指教。