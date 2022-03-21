SOMMA AERIAL義大利原裝進數位印染平單組。（日比家族提供）

Signoria LILIUM義大利原裝進口數位印染平單組。（日比家族提供）

Roberto Cavalli ZEBRA BLOOM 義大利原裝進口數位印染平單組。（日比家族提供）

氣溫逐漸回暖，保暖的冬被也要準備換季收納，不同材質的被子有其不同收納方式，為了延長冬被使用壽命，由寢具專家分享收納之道，以及春夏寢具搶先看。

專業的寢具代理「日比家族」表示，羽絨被壽命平均約7到10年，定期除濕及輕拍可以回復其保暖性及蓬鬆度，羽絨被保養可以將羽絨被曝曬在陽光下，可增加羽絨的吸濕性、保溫性和柔軟度也能夠殺菌，照射陽光時請在被上加蓋一層淨布，上午10點至下午3點之陽光最適宜 ，雙面平均曝曬約2至3小時即可。

日比家族分享，羽絨被不可水洗也不能使用烘乾機烘乾，以免羽絨因高溫及烘乾機快速轉動而斷裂，造成羽絨外漏和保暖度降低，也不能使用真空壓縮袋擠壓羽絨被，羽絨經長時間擠壓可能導致羽絨斷裂受傷，進而影響蓬鬆度與保暖度。除了收納冬被，為床組換季，日比家族也推出大自然元素點綴居家，無論是繽紛花朵、或是粉柔淡雅的明亮色彩，隨處可見春意盎然。