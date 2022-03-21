夢特嬌春夏寢飾，青藍熱帶。（夢特嬌提供）

夢特嬌春夏寢飾，虹色雨葉。（夢特嬌提供）

法國百年品牌MONTAGUT夢特嬌，以精梳棉、萊賽爾纖維和長絨棉等頂級布料作為主要原料，春夏寢飾，靈感來自位於地中海的科西嘉島， 印花的靈感源自豐富的植物元素，以海島的棕櫚樹植物印花為主打設計，展現熱情又鮮明的海島叢林景致。