頂級寢具夢特嬌 用地中海風情打造床組 17:212022/03/21 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 夢特嬌春夏寢飾，蒼穹蕉葉。（夢特嬌提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 夢特嬌春夏寢飾，青藍熱帶。（夢特嬌提供） 夢特嬌春夏寢飾，虹色雨葉。（夢特嬌提供） 法國百年品牌MONTAGUT夢特嬌，以精梳棉、萊賽爾纖維和長絨棉等頂級布料作為主要原料，春夏寢飾，靈感來自位於地中海的科西嘉島， 印花的靈感源自豐富的植物元素，以海島的棕櫚樹植物印花為主打設計，展現熱情又鮮明的海島叢林景致。 安雅、蓋兒搶先打結珠寶 夢特嬌牛奶絲水洗被 馬卡龍色好療癒 #夢特嬌 #靈感 #海島 #印花 #精梳棉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經典創作曲靈感「從車牌得來」 陳昇尋車主喊：我要向你報恩 18:532022/01/15 娛樂 丹麥品牌Rains首闖巴黎時裝周 「皇室版甜茶」助陣當壓軸 20:022022/01/21 生活 開鏡儀式為靈感 顏伯駿再操刀金穗獎主視覺 04:102022/01/19 時尚消費 Rains首闖巴黎時裝周 皇室版甜茶丹麥王子走秀壓軸 04:102022/01/22 時尚消費 創立「Hijau青嶼 味旅行館」 星野插旗綠島 攻海島度假 04:102022/02/24 財經要聞 遮孕肚婚紗激出拍片靈感 影后不會縫鈕釦照當首席裁縫師 14:012022/01/21 娛樂 鹿港甜點美女主廚聲援烏克蘭 手作藍黃麵包義賣 16:342022/03/13 生活 名製作人豪賭輸精光 卻激發靈感創作百萬銷量歌曲 11:422022/01/19 娛樂 中時社論》海島台灣仍須以清零為目標 19:042022/02/09 中時社論 概念車巡展 VISION AVTR以電影為靈感 04:102022/02/19 時尚消費 杜絕潮濕發霉！3 大類防潮建材與設備介紹，別讓濕氣黴菌入侵你的生活空間 11:092022/03/16 居家生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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