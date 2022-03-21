國際企業紛紛加入制裁俄羅斯的行列，累計已有400家宣布退出或暫停在俄國市場的營運，但俄羅斯世界經濟與國際關係研究所副所長米洛維多夫（Vladimir Milovidov）指出，暫停在俄國業務的外資企業很可能在夏季之前返回俄國，尤其是可被輕易取代的公司。他未明確指出哪些公司會回來，但確定中國企業已佔據南韓三星的位置，最終三星會被擠出俄國。

米洛維多夫近日告訴俄羅斯衛星通訊社，三星已暫停在俄國的業務，但三星代表仍在討論與俄羅斯繼續合作，美歐企業也不乏類似的例子，這就是為何美國希望中國支持制裁俄羅斯，他們很清楚中國是最大貿易國，有大量產品可供應給俄羅斯。

三星宣布退出俄國市場後，南韓世宗研究所所長李成賢即表示，中國企業會取代三星，這對三星很不利，如果情況好轉，三星會設法返回俄羅斯市場。

根據Statcounter統計，2021年三星在俄羅斯手機市場占有率約26.6%，其次是蘋果的23%、小米的19.9%。