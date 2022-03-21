鄭男和友人一起去酒店尋歡，小花（化名）是包廂內的坐檯小姐，酒過三巡後，鄭男發現小花疑似酒量不好，搖晃的走進廁所後，便對她起了色心，跟了進去，見女方喝醉，沒有抵抗的能力，便將人抱上洗頭台，發生性行為，事後小花發現自已失身，崩潰提告，台北地院法官依乘機性交罪判鄭男3年3月徒刑。全案仍可上訴。

據判決書指出，北市1名鄭姓男子和友人於110年3月到酒店消費，小花擔任坐檯小姐，凌晨時，鄭男見到小花因為不勝酒力搖搖晃晃的進廁所，便尾隨在後，發現小花呈現意識不清且身體不能抗拒的情形，鄭男便基於趁機性交之犯意，將人抱到洗手台上，乘機性交得逞，小花清醒發現自己受辱，找酒店主管哭訴自己失身後，便報警提告。

台北地院法官認為，鄭男因為自己的私人慾望，對喝醉酒且意識不清的小花，發生性行為，導致小花身心受創，根據小花提供的和解書可見酒店願意以15000和解，由酒店支付10000元，鄭男支付5000元，但鄭男並未在上面簽名，難以認定鄭男是否有與小花和解，故依乘機性交罪判鄭男3年3月徒刑。全案仍可上訴。

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