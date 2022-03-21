台灣便利商店林立，隨時都有食品供消費者選擇，以取貨服務獲得好評的萊爾富，其實也有不少好吃微波食品，有網友上網發問自己比較少去萊爾富，是否有值得回購的微波食物？不少網友紛紛推薦，其中一款食品被最多人點名，堪稱是「鎮店之寶」。

原PO在PTT發文表示，最近因為工作外宿，發現附近超商只有一家萊爾富，打算晚上去買宵夜，但自己和萊爾富不熟，只吃過麻油糯米雞飯糰和碳烤珍珠七里香，覺得還不錯，好奇有沒有其他推薦的微波美食。

貼文引起網友討論，其中以碳烤珍珠七里香最受青睞，「唯一推七里香」、「會特地去買的就七里香」、「七里香鎮店之寶」、「七里香還OK」，另外有人則推薦青醬義大利麵、銀耳雞湯、BBQ翅小腿、鬍鬚張系列，「青醬義大利麵！同推七里香」、「我必買的就是銀耳雞湯，最強招牌」、「麻油雞飯團 之前蠻常買炭烤翅小腿」。

不過也有網友小小抱怨，「萊爾富一堆熱量都超高」、「萊爾富小時候吃過一陣子每次都踩雷就再也不吃」、「麻婆豆腐不推，昨晚吃了後悔」、「五更腸旺很母湯不要買」、「咖哩飯很雷，慎選」。