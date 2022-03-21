38歲連姓男子今早駕駛一輛曳引車行經花蓮市海岸路一處大彎道時，疑因天雨路滑、車速過快，過彎不慎，自撞圍牆與路樹，連因當場飛出車外，身受重傷，意識不清，目前仍在醫院觀察。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

38歲連姓男子今早駕駛一輛曳引車行經花蓮市海岸路一處大彎道時，疑因天雨路滑、車速過快，過彎不慎，自撞圍牆與路樹，連因當場飛出車外，身受重傷，意識不清，目前仍在醫院觀察。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

38歲連姓男子今早駕駛一輛曳引車行經花蓮市海岸路一處大彎道時，疑因天雨路滑，且車速過快，以致過彎不慎，自撞圍牆與路樹，由於當時撞擊力之大，連男直接飛出車外，身受重傷，意識不清，目前仍在醫院觀察，曳引車頭則是旋轉180度變形。連雖無酒駕，但詳細肇因仍待警方釐清。

花蓮警分局表示，今天上午7點多，連男駕駛一輛營業貨運曳引車，由花蓮市海岸路南往北直行，行經民樂三街口的大彎道時，疑因過彎不慎，自撞路邊圍牆跟路樹。

由於當時撞擊力道過於強大，連男直接從車內被拋摔近路邊樹叢，救難人員趕赴現場發現，連大腿、肋骨及身體多處骨折，且已陷入昏迷，在現場進行初步急救措施後，就近送往門諾醫院急救，而曳引車頭直接旋轉180度變形，一旁路樹則因拉扯力道大而被折枝，現場一片狼藉。

警方表示，經對連男進行抽血檢測，發現無酒駕情形，目前也已轉到慈濟醫院治療觀察。由於花蓮昨晚下雨直至今晨，路面相當溼滑，初步研判肇當時疑因車速過快，加上地上濕滑，才會釀成失控自撞的事故發生，不過詳細肇因，仍待調閱沿線監視器加以釐清。