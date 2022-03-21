屏東縣前麟洛鄉長蔡志和因收取工程回扣遭判刑8年定讞，去年發監前夕卻畏罪潛逃，而事後他涉及的另起侵吞龍柏等大批苗木貪汙案，卻從判刑8年逆轉無罪，經權衡下，蔡在日前悄悄返台投案，已發監服刑，這也讓民眾酸「像走自家廚房般、如入無人之境」。

知情人士表示，蔡志和在擔任鄉公所秘書與鄉長任內，於2013年底至2016年9月間，涉及預算金額1000萬至3000萬餘元不等的8項道路類工程採購案，其中包括國小學童安全通學步道工程，收受承包商得標工程款5％至15％賄款，合計金額高達400萬元。

檢警掌握，蔡志和在擔任鄉公所秘書時，便有得標廠商前往住處交付標案得標金額15％、共233萬元作為賄款，蔡上班時便以手提袋攜入鄉長辦公室，轉交時任鄉長李新煌，李打開袋子發現是每10萬1捆的千元紙鈔，隨即拿出10捆、共100萬元讓蔡收下，其餘則自行花用。

除了此件收賄弊案，蔡志和在擔任鄉公所秘書時，為辦理鄉內綠化育苗計畫，向南投縣政府領取800棵樹木，事後被發現轉贈給蔡姓等民眾，遭檢方認定涉及貪汙，二審判刑8年。2起官司相繼遭重判，讓他決定潛逃海外。

但樹苗案在他出境後出現逆轉，最高法院法官認為，蔡為累積政治資源，而將綠化苗木贈送鄉民，因此認定他貪汙尚嫌速斷；高雄高分院重審後採認一審法官見解，判決蔡無罪。這起關鍵判決也讓他幾經思量後決定返台服刑，並於日前主動向屏東地檢署投案，隨即發監執行。

知情人士透露，這起官司逆轉讓他覺得不至於關太久，才會好不容易潛逃出境，又悄悄返台服刑，但這也讓人質疑，當時判刑確定，在檢警眼前大剌剌出境，如今返抵國門，又是自行投案，進與退都在自己掌控中，彷彿在走自家廚房般、如入無人之境，直接打臉台灣司法及警政系統。