（Klook攜手格上租車推出「電子租車券」， 為格上租車電子租車券目前唯一官方合作線上平台。圖／Klook提供)全球旅遊和休閒娛樂電商平台Klook攜手格上租車，推出「電子租車券」，即使還沒確定出遊日期，只要有租車的需求，旅客就能先買券再彈性決定使用時間。標榜僅需花費1,390元就能折抵2,400元租車費用，直接現省1,000元；這也是格上租車第一次與線上預訂平台合作發售電子租車券，Klook更再獨家贈送100元Uber乘車金，讓旅客能輕輕鬆鬆搭著Uber取還車。Klook台灣資深市場行銷總監林耀民表示，疫情籠罩全球超過2年，旅客的旅遊樣貌也發生巨大變化，其中能彈性使用、免費退訂的商品更加受到旅客青睞；去年Klook推出可彈性選擇入住日期的『線上住宿券』商品，在去年本土疫情逐漸消退的8月份，其單月預訂量較前個月成長5倍，顯示先買券後享受這樣的商品服務，更能回應現今旅客在疫情下對旅遊的全新需求。林耀民表示，Klook持續加深與格上租車的合作，從推出一站式租車預訂服務，到此次成為格上租車電子租車券的官方合作平台，攜手為旅客打造更彈性的使用體驗。旅客可將預訂成功的租車券直接存在Klook App中，不用擔心要使用的時候找不到，等確認出遊日期的時候再預訂租車，使用上更加便捷。Klook與格上租車合作推出電子租車券，除了省去以往使用紙本票券的困擾外，也能單張購買、彈性選擇使用日期；旅客在Klook上完成預訂後隔日即可租車折抵，憑證將自動儲存於訂單及發送email提供留存，取車時僅需出示Klook訂單憑證即可輕鬆折抵該次租車金額；Klook作為格上租車電子租車券目前唯一官方合作線上平台，只要是未經兌換使用的租車券便可免費退訂，使用上更有保障。在Klook上預訂電子租車券，單張價格為1,390元，可折抵格上租車費用2,400元，購買後可直接致電至格上租車門市預約並告知將使用租車券，隔日租車即可折抵即租金；此外在Klook上預訂電子租車券，也將獨家贈送100元Uber乘車金，免去拎著大包小包移動，輕鬆載你抵達租車指定地點。Klook持續深耕租車市場並且獲得相當斬獲，推出「一站式租車預訂服務」一年半，合作租車業者遍佈全台，包括格上、直航等，提供上萬種租車選擇、取還車店面超過260個，為目前全台租車最大網。除了多元租車選擇外，Klook也推出許多貼心服務，例如友善的彈性退改政策，以及「你訂貴我包退」服務，旅客如發現Klook價格高於其他平台，向Klook反應經審核確認後，除退還差價外，還將額外多退5％現金作為補償，免去旅客跨平台比較的困擾和時間，輕輕鬆鬆就能省荷包。如果是想要去澎湖玩的旅客，即日輸入租車補助神券限量優惠碼，最高可省下800元，更多租車相關優惠請參考Klook網頁。