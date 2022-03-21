懸疑夯台劇《華燈初上》第3季18日上架後，短短3天已火速衝上Netflix排行榜冠軍，全台掀起又一波追劇熱潮。總製作人兼女主角林心如也在臉書與網友互動，發文問戲迷們：「經過了兩三天熬夜看劇應該很累吧，昨天有休息好嗎？」引來許多粉絲在留言區熱議回覆；沒想到，爭議網紅鄧佳華竟也亂入留言區，白目問：「心如我像霍建華嗎？」被網友瘋狂吐槽，陶晶瑩看了回7個字神打臉，當場獲得數千名網友力挺。

《華燈初上》第3季上週五(18日)在Netflix上架，許多「燈迷」利用假日熬夜追進度；對此，劇中飾演主角「蘿絲媽媽」的林心如今(21)日在臉書發文關心大家睡眠狀況說：「經過了兩三天熬夜看劇應該很累吧，昨天有休息好嗎？今天要好好上班上課喔！」引來大批劇迷回覆：「終於知道是誰惹」、「上架後一天就追完了」、「超有感染力的戲，衛生紙不夠用」、「看劇不累，上班才累」，在留言區再掀一片熱烈討論。

沒想到，留言區竟出現爭議網紅鄧佳華亂入，一貫如他過去作風地白目問說：「心如，我像霍建華嗎？」讓不少網友翻白眼嗆他：「已檢舉留言」、「這裡是華燈不是華根」、「可以不要蹭流量嗎？」就連藝人陶晶瑩看了都忍不住回說：「你家需要鏡子嗎？」一句神打臉讓數千網友按讚表示支持。

鄧佳華白目留言問：「我像霍建華嗎」，被陶晶瑩嗆爆。（圖／取自林心如臉書）

鄧佳華別號「FBI帥哥」，外型與帥哥二字反差極大，但以自我感覺良好出名，經常到各大名人的專業寫下白目留言而遭圍剿；之前小S（徐熙娣）有感而發寫到：「如果有人勸你跳出舒適圈，而你是發自內心不想」，她認為知道自己擅長什麼，如果把它做到極致，「也是一件很棒的事，不是嗎？」鄧佳華白目回：「小S妳要好好待在舒適圈」，也引來網友圍攻，小S則高EQ回應：「我愛舒適圈，踏出去會暴斃」。