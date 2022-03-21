桃園市復興區除居民外，遊客日益增多，產生的汙水量可觀，水務局打造小烏來風景特定區汙水下水道系統，市長鄭文燦21日視察無人駐廠的羅浮水資源回收中心，該廠每日可處理生活汙水350噸、羅浮溫泉廢水130噸，處理後的放流水可當羅浮高中次級用水使用，以建設發展復興區綠色觀光產業。

水務局說，小烏來系統包括羅浮及義盛水資中心各1座，在去年11月啟用，管線總長9.1公里，完成用戶接管257戶，將可提供居民約1000人、遊客約5000人汙水處理量。羅浮水資中心位處羅浮高中旁，採三級處理，利用生物處理達去氮除磷效果，放流前經石英砂過濾、紫外線消毒後再排放，降低藻類營養來源，確保石門水庫水質潔淨。

鄭文燦視察後指出，羅浮溫泉區和小烏來風景區成為北橫觀光亮點，打造綠色觀光與循環經濟建設小烏來汙水系統，確保石門水庫上游水質不會遭受汙染，這套系統去氮除磷效果都很好，不會讓水庫優養化，回收水可提供商家及居民使用。

水務局說，小烏來汙水下水道系統採用水資源回收中心、管線布建、用戶接管3合1，一次到位加速提升用戶接管普及率，當地知名景點包含蕃薯藤溫泉會館、羅浮溫泉遊客中心、蝶木窩露營休閒坊、聖興宮、壽山宮等均已接管完成，區域內未來的開發案件，只要符合「桃園市公共汙水下水道可容納排入之下水水質標準」，都可申請納管無需另外設置汙水處理設施，可減低投資費用也不用擔心水環境汙染問題。