戴愛玲今出席電台活動。（Hit Fm聯播網提供）

戴愛玲擔任Hit Fm聯播網4月份hito最大ㄎㄚ，今（21日）出席電台記者會，宣傳即將推出的專輯《不想聽見的歌》，她一頭時尚亮眼白金髮造型首度曝光，受訪時戴愛玲透露因自己原本的髮色太深，為了這個造型，前後漂髮4次才變成白金色，且拍完專輯封面跟視覺後，過完年因要拍攝MV又再漂了2次，總計已為新專輯漂了6次頭髮，在第5次時她開始感受到頭皮灼熱感，第6次更痛到眼淚掉下來，但她知道成果會很美，所以願意忍受，不過她覺得之後不能再漂了，因為會斷髮，打算用編髮或是其他造型呈現。

她的新髮色讓大家眼睛為之一亮，藝人好友夏于喬、劉品言都稱讚很美，唯一不能適應她新髮色的人是媽媽；她之前為了不讓新造型曝光一直戴著假髮，回到家裡把假髮拿掉後，媽媽看了不發一語，只問：「我可以講實話嗎？」媽媽一開始覺得新髮色不適合女兒，後來看到專輯封面照後改觀，大讚女兒很美！至於走在路上的是否回頭率提高？戴愛玲笑說：「我家附近住很多老外，有一次發現有個老外一直盯著我，他也長得不錯，我們有四目相交。」但她認為自己是公眾人物，難以跨出主動與路人交友這一步

她新專輯同名主打歌，詮釋每個人心中都有一首不想聽見的歌，記憶代表著一個人對於過去活動、感受、經驗的印象累積，不想聽見的歌代表著不想被讀取的記憶，而當你可以接受不想聽見的歌以後，表示你已經正視心中恐懼或不想記起的回憶，並逐步接受和跨越它，你已經將那些傷痕、傷口淡去。而戴愛玲有著不想記起的回憶，那就是她小時候曾經溺水過，她自嘲自己是來自屏東排灣族的少數原住民旱鴨子，以前跟家人去玩水，不會游泳的她硬著頭皮下水差點溺斃，從此對水有陰影，不敢游泳。

戴愛玲對水有心理上的恐懼，一直無法享受到水上活動的樂趣，最多就是在海邊拍拍照，但現在她要跟〈不想聽見的歌〉一樣克服自己的心魔，正視自己的恐懼，電台特別送上近年來很熱門的SUP立式划槳，讓戴愛玲克服怕水恐懼，享受水上活動的美好。也象徵戴愛玲用好歌帶領大家跨越心中恐懼的事物，讓不想聽見的歌變成一首首開心滿溢的好歌，也祝褔戴愛玲在天后之路上，無所畏懼的乘風破浪，邁向更美好的未來。