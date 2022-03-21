台中有名女大生，因幫舍監按摩每10分鐘可賺取100元貼補房租費，便答應對方為其按摩，豈料，舍監先以房間空調故障轉換另一間後，又假藉要展示按摩手法為由，幫女大生按摩時，伸出狼爪指侵得逞，事發後，女大生傳Line訊息向助教求救，全案才曝光；然而，舍監竟辯稱女大生默許其行為；法官依強制性交罪，處有期徒刑3年6月。

依據判決書記載，一名女大生小芳(化名)於109年7月下旬凌晨，收到學生宿舍管理員男舍監訊息，舍監想找她聊天及按摩，她有過往經驗，且幫舍監按摩每10分鐘可賺100元貼補房租費，不疑有他便前往與舍監約好的房間見面，然而，舍監以該房間空調故障為由，兩人則於同日凌晨2時許轉往另一間房間。

舍監要她先坐在椅子上，要為其示範按摩手法，便從她的腳踝循序往上到小腿、大腿至臀部，再要求她用雙手撐起身體，此時，舍監將手移往她私處，試圖脫去她的短褲及內褲，她看到趕緊推開並大喊「不要」，仍遭舍監脫去及指侵得逞還稱「妳說不要，但為何下面那麼濕」，她則尖叫放聲大哭；事發之後，她傳Line訊息給2助教求救，全案才曝光。

舍監辯稱沒有違反小芳的意願，他表示小芳用手把身體撐起，如果小芳沒有配合是很難脫掉褲子，但小芳默默允許，他才可以順利將短褲及內褲脫下。

台中地院審理，男子犯後否認犯行，未見反省、悔過，並且為尊重女大生性自主權，強制性交行為，令人髮指，造成女大生身心難以抹滅傷害與陰影；法官依強制性交罪，處有期徒刑3年6月。