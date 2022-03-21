台中市政府運動局打造街舞賽事平台，推動2022 HERO 4 WHO國際街舞大賽。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府運動局打造街舞賽事平台，推動2022 HERO 4 WHO國際街舞大賽，邀請各年齡層舞蹈高手參與，賽事繼板橋大遠百北部初賽、高雄漢神巨蛋南部初賽，台中初賽於台中大遠百登場，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席為參賽者加油打氣，支持活力十足的街舞活動，另3月26、27日北中南勝出好手將在台中新光三越進行最終決賽，同台較勁。

運動局說明，2022 HERO 4 WHO國際街舞大賽由運動品牌FILA贊助台中在地知名舞團ZERO 4 CREW與市府共同推動街舞文化，活動分為十項不同的舞蹈賽制，包括街舞排舞(社會組／兒童組)、KPOP排舞(社會組／兒童組)、熱血高校盃排舞(高中生限定)、KPOP即播即跳、BATTLE 1 ON 1(KIDS ALL STYLE組／BBOY組)、ALL STYLE BATTLE 2 ON 2及KPOP COSPLAY大賽等各類型街舞舞風，吸引許多熱愛KPOP舞蹈的粉絲們熱烈報名。

運動局指出，近年來街舞熱潮在全世界延燒，漸漸深入台灣各年齡層，與嘻哈結合被廣為接受，市府致力推動街舞運動，舉辦2021 HERO 4 WHO國際街舞大賽、台中盃街舞大賽、2020霹靂無雙亞洲街舞大賽台灣資格賽等賽事，獲得廣大迴響，其中，每年舉辦的誰是英雄HERO 4 WHO國際舞蹈大賽為全台灣各舞蹈好手場上較量的決勝舞台。

運動局表示，台中是酷城市、街舞是酷運動，街舞文化深受青年朋友及學生族群喜愛，各級學校均可見相關社團，顯示年輕朋友對於街舞文化的投入與付出，市府將持續推廣「酷運動」，舉辦街舞賽事，透過街舞行銷台中。