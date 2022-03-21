烏克蘭國防部聲稱，利比亞叛軍指揮官哈夫塔爾(Khalifa Haftar)表態支持俄羅斯，他所率領的利比亞國民軍（LNA），將以僱傭軍的身份，協助俄羅斯的「特殊軍事行動」。

防衛世界(Defense World)報導，烏克蘭國防部的聲明還表示，LNA部隊將是搭乘俄羅斯的準軍事組織-華格納集團(Wagner Group)的運輸機來俄羅斯。華格納集團被視為俄羅斯總統普丁的私人軍隊，執行一些俄國正規軍不方便出面的任務。

烏克蘭稱，哈夫塔爾最近訪問了莫斯科，並同意派遣利比亞「志願者」與俄羅斯站在一起打擊烏克蘭。據聯合國統計，目前在利比亞的外國戰鬥部隊和僱傭軍，人數估計超過2萬人。

俄羅斯和LNA、哈夫塔爾還未對這篇說法表示意見。

利比亞叛軍首領哈夫塔爾。(圖/美聯社)

利比亞獨裁者格達費 (Muammar Gaddafi)在2011年死後，利比亞進入各部族的重整階段，到了2015年，總算有了初步結果，各部族成立利比亞民族團結政府 (GNA)，這是根據聯合國主導的政治協議成立，獲得國際支持。原本預計在2016年進行全國投票，但是以班加西的大本營的陸軍元帥哈夫塔爾突然發難，不承認GNA的地位，並向GNA所在的首都的黎波里發動攻擊，是利比亞的再一次內戰。

聯合國承認的GNA，得到土耳其和卡達的實質支持；但是LNA也有埃及、阿拉伯聯合大公國 (UAE)、俄羅斯和沙烏地阿拉伯的支持。戰爭在初期是LNA佔優勢，但是到2016年以後雙方進入僵局與對峙階段，持續到現在。