東方航空737客機墜毀 官網頁面轉為黑白 17:272022/03/21 旺報 陳冠宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東方航空中國官網已轉為黑白。（圖／擷取自東方航空官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸東航客機垂直墜落畫面曝 中國大陸民航局已證實，東方航空一架波音737客機在執行從昆明飛往廣州航班任務時，於廣西梧州藤縣上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。 據報導，目前救援隊伍已經集結正在靠近，傷亡情況未明。目前，東航官網頁面已轉為黑白，但尚未對此事作出回應。 1月製造業營業氣候測驗點轉跌 房市上有壓下有撐 外資期現貨 同步作空 #東方航空 #廣西 #空難 #昆明 #客機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東航客機廣西藤縣發生事故 梧州消防：全體出動趕赴現場 16:352022/03/21 兩岸 撐過疫情考驗 星宇掌握東南亞 決戰美國 04:102022/03/07 財經要聞 全面調整客貨比重 長榮航3架波音777客機改貨機 18:022022/03/14 財經 埔里聞人劉志成出殯 黑白兩道齊聚 上百豪車送行場面浩大 12:472022/03/20 社會 艾瑪史東軍裝耍帥 茱莉安摩爾黑白配 04:102022/03/09 時尚消費 霧茫茫改善 中火降載 台中空品由紅燈轉黃燈 15:062022/03/05 生活 華航迎解封 業績蓄勢待發 04:102022/02/17 證券．權證 長榮航與以色列航太公司合作 客機改貨機學問大 14:072022/03/17 生活 劉奕兒曬與墜谷攝影師吹海風合照 不捨喊話：永遠愛你 22:122022/03/12 娛樂 產經連線－椰棗科技×和和機械×精誠資訊 三強聯手 推智慧機械資安監控雲服務 04:102022/03/02 證券．權證 Hermes黑白魅惑力 條紋光柵開啟誘人性感 04:102022/03/07 時尚消費 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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