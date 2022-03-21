陸東航客機垂直墜落畫面曝

中國大陸民航局已證實，東方航空一架波音737客機在執行從昆明飛往廣州航班任務時，於廣西梧州藤縣上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。

據報導，目前救援隊伍已經集結正在靠近，傷亡情況未明。目前，東航官網頁面已轉為黑白，但尚未對此事作出回應。