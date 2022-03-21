大魯閣股價連續4天飆漲停，主要原因是今年大魯閣將贈送總價值超過2800元的消費抵用券，做為股東會紀念品，且只要購買一股就能領取紀念品，引發投資人搶購熱潮，沒想到大魯閣今（21日）公布去年財報，每股虧損2.05元，形成營運慘賠但股價飆漲的狀況，此事引起PTT網友們熱烈討論，「笑噴，每年都因為紀念品漲停的股票」、「一股仔報到，只要去打一次就回本了。」

今年大魯閣將贈送700元消費抵用券及七張每月玩樂買一送一券，總價值超過2800元的紀念品，只要在3月30日前持有大魯閣至少1股的股票，就能領取股東會紀念品，若依上周三收盤價12.25元推算，只要12元就能換到價值超過2800元的紀念品。

大魯閣大方發出紀念品激勵股價上漲，從上周三（16日）開始連續四天飆漲停，集保中心數據顯示，截至上周五，持股不到1張的人數單周增加12,828人至63,859人，持股1張到5張的股東人數也增加至8,497人，單周增加2,506人，整體股東人數由約58,000人增加約15,000人至73,000人左右。

此事引起PTT論壇網友們熱烈討論，許多人笑稱根本不怕營收不如預期，甚至意外釣出只買一股想拿紀念品的網友，「1股仔報到，已經領兩年禮物，就算下市也無憾了」、「一股仔在此，幾根都無所謂」、「一股報到」、「越爛越噴，零股的力量」、「一股一年去完一次就划算了，能不買嘛。」