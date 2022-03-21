全球經濟從疫情中穩健復甦，需求走高帶動貿易量強彈，然塞港、鐵路運力短缺等因素，使供應鏈更加緊繃，航運公司受惠運價暴漲賺得盆滿缽滿。外媒點出，全球最大貨櫃租賃公司Triton將在需求反彈中成主要的受惠者。

巴隆周刊報導，Triton的客戶包括馬士基、地中海、中遠海運等國際知名航運巨頭。疫情初期，航運業因受疫情打擊，大幅減少購買新貨櫃，未料貿易需求激增，這些航運公司貨櫃供不應求，Triton作為貨櫃主要供應商，將會從中受益。

需求攀升，Triton貨櫃租賃費同步調漲，航運公司也因為不想錯過這波大行情，十分願意支付這些費用；自疫情爆發以來，Triton積極採購超過100萬個貨櫃，使其資產淨值激增約30%。

去年Triton的每股盈餘成長一倍，來到9.16美元創下歷史新高，而過去2年中，該公司股價含股息報酬率為190%，超越標普500指數的近60%，以及追蹤小型股羅素2000指數的67%。

該公司執行長Brian Sondey表示，航運業今年會逐漸恢復正常，但挑戰依然存在，貿易需求仍高於疫情前，航運貨櫃供應已經從「短缺」趨緩為「緊繃」。另，針對俄烏局勢，他表示「戰爭及制裁不會對Triton業務造成太大影響，公司在這2個地區沒有倉庫或員工，且俄烏2國的貨物大多藉由散裝運輸，並非貨櫃輪」。

華爾街分析師預估，Triton今年每股盈餘有望再創新高，成長16%到10.64美元。