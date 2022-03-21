台中市府與農委會林務局東勢林區管理處，21日在西屯區中央公園舉辦「森活的碳循」區域植樹活動，以「適地適木」種植200株原生樹，最特別的是，種植別名「福爾摩沙」的杜虹花，紀念英國女王伊麗莎白二世登基70周年白金禧年，同時紀念台英友誼長存。

副市長令狐榮達表示，近年台中市積極推動「陽光、空氣、水」政策，今日植樹活動在全台最大且低碳的中央公園舉辦，盼提倡環境保護理念，也塑造城市景觀，提供下一代更永續、潔淨的未來。

英國在台辦事處代表鄧元翰指出，為慶祝英國女王伊莉莎白二世登基70年「白金禧年」，女王去年發起「女王的綠色樹冠」活動，號召全球和英國民眾一起響應植樹，為後代打造綠色潔淨的未來。

在國際森林日種下別名「福爾摩沙」的杜虹花，是英國科學家1858年時，在台灣發現的原生樹種，對於台英有著特殊意義，盼望此植株像台英友情一樣成長茁壯。

農業局表示，為宣導「適地適木」，此次活動除在中央公園種植46種共197株原生樹苗，現場也發放黃梔花、桂花、金毛杜鵑、烏來杜鵑及台灣百合等1200株免費苗木，供市民領取。

今年所贈樹苗皆用可生物分解的環保育苗袋盛裝，苗木領回無須脫盆，可直接放入花器中，環境中的微生物會逐漸分解育苗袋。

該育苗袋通過美國BPI及歐盟OK compost可堆肥認證，無塑化劑殘留疑慮，除種植方便，也大量減少塑膠容器所造成環境二次傷害，一同環保愛地球，共同打造優質生活環境。

農業局說，每年立春至3月之際，是宣傳植樹綠化的重要時間點，持續增加綠覆面積，能有效降低大氣中的懸浮微粒；像是20年生的樹木，每年可固定住11至18公斤的二氧化碳，進而改善空汙，淨化空氣品質。