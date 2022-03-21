陸東航客機「垂直墜落」畫面曝！ 機上132人傷亡情況未明

在廣西自治區梧州市上空發生事故的墜毀的東方航空波音737客機，引起網路上高度關注。據網民提供的航跡觀測圖顯示，失事客機在發生事故前由約9000公尺的高空直接下墜，顯示為完全失控狀態墜落，許多網民猜測這種狀況很可能是受到恐怖攻擊造成。

陸東方航空失事的MU5735航班是編號B-1791的波音737-89P型客機。（圖／planespotters.net）

據即時航空雷達（Flightradar24）提供的大陸東方航空失事的MU5735航班航跡圖顯示，這架編號B-1791的波音737-89P型客機於21日下午13:20左右由雲南昆明市飛往廣東廣州市，一路上保持在約9000公尺的高度，航速約800公里／小時。在經過廣西梧州市上空時約下午14:20左右，高度突然由9000公尺快速下降至大約900公尺，於14:22失去信號，顯示為完全失控狀態的急速墜落。

網媒《中國航空評論》在推特發表失事客機殘骸照片。（圖／推特@ChinaAvReview)

許多網路上的航空迷猜測，這種在高空呈失控狀態直接墜落的情況不像是機件故障，有可能是遭到恐怖攻擊才會有這種高空失控下墜的狀態。

失事的東航波音737-89P型客機於21日下午13:20左右由雲南昆明市飛往廣東廣州市，在經過廣西梧州市上空時約下午14:20左右，高度突然由9000公尺快速下降至大約900公尺，於14:22失去信號。（圖／@crypto_cor）

從網上傳出的影片顯示，東航737客機墜落山區後撞擊引發火災，大陸民航部門已表示，航班上共有132人，恐怕已凶多吉少。