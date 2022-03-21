國人高齡化、少子化對信託需求日增，首場由信託公會與全國律師聯合會開辦的合作商機研討會秒殺爆棚！信託公會理事長雷仲達指出，信託業辦理「家族信託、不動產信託、安養信託」三大業務均可能需與律師合作，信託公會近年積極擬撰研究報告供各界參考，近期更首度舉辦兩場合作商機研討會，一開放報名即秒殺額滿，顯見大家對這兩場研討會的期待。

此次由信託公會與全國律師聯合會共同舉辦的「信託業與律師業合作與展望」研討會首場於3月21日在台北展開，第二場3月25日將在台中舉行，每場名額只有150名，因此一開放報名就秒殺，與會律師形容「比演唱會門票」還難搶。

雷仲達指出，在家族信託方面，「我國辦理家族信託模式建議與架構分析」，訂出可為企業規劃家族信託「簡易、普通、複雜、完整」等4種模式，可供規劃參考；在不動產信託方面，就預售屋履約擔保機制之「不動產開發信託」及「價金信託」彙整不動產信託實務運作常見問題，提出加強管控措施建議，期能減少預售屋爭議。

在安養信託方面，「身心障礙者安養信託(自益)契約範本」、「老人安養信託契約參考範本」，並考量委託人若在信託期間喪失財產管理能力，提供可設定共同受益人的契約參考範本，讓民眾可不用擔心信託契約的約定，是否有缺漏或縝密的問題，相信這些研究成果也對信託業實務操作來說有很大幫助。

信託公會秘書長呂蕙容補充，信託業在發展家族信託、不動產信託、安養信託等三項業務時，若能與律師合作，將能提升服務深度，因此與全律會舉辦座談會，大家一起討論家族信託與不動產信託實務上的困難與可能的解決辦法，期待透過座談會交流機會，讓信託業與律師業有機會瞭解彼此為客戶辦理信託業務時所需的資源並共商合作空間。

呂蕙容進一步提到，中部地區有很多台灣的隱形冠軍企業，此系列座談除台北場外，另於3月25日舉辦台中場次，議題為家族信託與安養信託，相信中部地區的民眾與企業對信託運用於家族傳承與退休安養有很大的潛在需求，因此中部地區信託業與律師也都積極參與本次研討會。

雷仲達點出，在高齡社會趨勢下，為因應不同財產需求，所需要的金融服務會更多元且複雜，信託業在異業合作上有主管機關高度監理，信託業內部嚴謹的法令遵循與內稽內控制度，能確保信託財產管理運用是安全且足令客戶安心，信託業可以此做為對外跨業延伸觸角的優勢，建構出以自身為核心的全方位信託服務。期待信託業者能與更多異業建立合作，共同為促進國內多元信託業務努力。