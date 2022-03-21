大眾汽車集團21日表示，將與華友鈷業、大陸鎳業龍頭企業青山集團在印尼組建合資企業，以確保在原材料價格飆升之際仍能保障鎳和鈷的供應。受此利多消息帶動，在A股上市的華友鈷業21日股價因此大漲，終場收報人民幣102.99元，漲幅6.16％。

路透報導，大眾汽車集團21日與華友鈷業和青山集團簽署兩份戰略合作諒解備忘錄，三方將在印尼組建合資企業，以確保鎳和鈷的供應，期在原材料價格飆升之際控制電池成本。合作將鞏固在國內電池價值鏈中的地位，加強在快速增長的電動出行領域的競爭力。

大眾汽車在一份聲明中說，三家公司已經簽署了組建兩家合資企業的諒解備忘錄；第一家合資企業將由上述三家公司在印尼組建，共同投入各自的優勢和資源，生產電池原材料。

大眾表示，將與華友成立第二家合資企業，專門從事硫酸鎳和硫酸鈷的提煉。並稱本次合作旨在確保原材料供應，實現透明和可持續的供應鏈，並讓每塊電池的成本降低30％～50％。