隨著俄烏戰爭等國際政局丕變，我國兵力議題再受關注。國民黨高市議員鍾易仲今（21）日質詢時，問及市長陳其邁是否當過兵？當了多久？陳其邁頓了一下，接著回答「國民兵」，但未正面回答役期有多久。

鍾易仲指出，兩岸局勢快速升溫，共軍擾台次數頻頻創下新高，而美國撤軍造成阿富汗政府垮台，近日俄羅斯侵略烏克蘭等，台灣後備軍力議題受到關注，很多人討論是否要恢復徵兵制，他問及陳其邁「市長當什麼兵？你1964年出生，那時候估算當兵是當2年的兵，是吧？」

陳其邁回答「我當時服役是服國民兵」，鍾易仲問「2年嗎？」，陳其邁回「沒有，就是國民兵的役期」，鍾再問多久時間？陳未正面回答，他只說「我們當時在成功嶺集訓的大專兵，後來改服國民兵役」。

鍾易仲提到，陳其邁1982年在中山醫學院讀7年，後來到長庚醫院當醫師，再從公衛投入公職，大概哪個年份服兵役的？陳其邁頓了一下，接著答「ㄜ⋯⋯當時是國民兵的役種，在成功領接受訓練之後，我們的役期就結束」。

對於徵兵制有何看法？陳其邁則說，針對兵役時間的延長，到底是募兵或是役期長短都必須根據國家整體狀況審慎評估，也希望考量現階段國防需求及民意支持來做決定。