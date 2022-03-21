蔡上機洩天機！2022年12生肖房地產運勢，誰能成為房產大亨。

2022年房市持續火熱，投資不動產成為全民話題，政府不斷祭出各項打炒房措施，全台房市觀望氣氛濃，究竟2022年虎年您有沒有投資房地產致富的機會？手上有房到底要不要「獲利了結」？《中時新聞網》特別邀請命理大師蔡上機錄製視頻解析12生肖「房地產運勢」，想知道虎年哪個生肖最能成為房地產大亨嗎？「讓我們繼續看下去」。

■肖鼠房地產運勢

1.如果正處不睦或離婚中的婚姻，或因子女的關係，恐將面臨脫產或家產的分裂。

2.居家、住宿的地方或不動產，要小心發生「水、火、電、爆炸」的危險。

3.若從事房地產，尤其是不良資產或法拍屋的收購買賣，將有利可圖。但過程要特別小心遊走在法律的邊緣。

4.從事房產要防夜長夢多，小心小人作亂及隱藏性的風險，記得要見好就收、速戰速決，入袋為安。

■肖牛房地產運勢

1.今年非常適合置產，把現金拿來投資買房地產，買房、換房或獲利了結都很好，同時可累積財富並防止破財。

2.不管是從事房地產工作或個人投資，都有利可圖且商機無限。尤其從事房地產工作職業，如建商、代銷、仲介最為興旺。

■肖虎房地產運勢

1.特別注意夫妻之間有房屋土地、家庭或家務事的爭紛，房地產恐有損耗，或牽扯被處分的官司事件。

2.買賣房地產也易出差錯或違約，鬧上官司。

3.海外房地產，或從事房地產業務代銷、仲介工作，有機會獲得利益財運。但要速戰速決、見好就收、有賺就跑，才能順利入袋為安。

4.如果野心過大想謀求更多利潤，恐會適得其反，招來不利損害之事。

■肖兔房地產運勢

1.今年如果將錢拿來購置房地產，或花在居家裝潢的費用上，反倒能夠防止金錢的損害及破耗。

2.從事房地產事業或工作，可以幫助客戶獲利，也可以帶動自己的財運，縱使是副業或兼職也非常好。

■肖龍房地產運勢

1.今年在房地產這部份相當不利，買賣交易容易出現糾紛虧損或牽涉官司訴訟事件。

2.如與感情桃色對象、有性關係相關人等，尤其發生懷有兒女之事，恐因而影響到家產或家庭關係。

3.本年也易因家產或家庭問題，而與子女關係發生糾紛衝突，造成家庭失和。

■肖蛇房地產運勢

1.房地產或家庭運勢變動性比較大，奇奇怪怪的事情很多。

2.買賣房地產從中易生曲折糾葛，許多的不順利，同時也恐會出現虧損。

3.居住環境不順遂，容易出現搬遷、居住異動，居無定所或經常出差旅居他地。

4.如有家產，今年有機會得自父母的贈與，但可能需要貼一些錢去獲取，或需要供養父母條件交換，這也增加了金錢壓力。