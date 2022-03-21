《精神衛生法》修法在即，不論是何種版本，均強調要預防及治療精神疾病、保障精神病人權益、提供支持和協助，不過一名病友今於立法院公聽會上吐露心聲，表示對修法內容非常難過，認為病友的生活完全被法律限制，卻沒人在乎病友心聲，決策過程缺乏病友的參與。過去她曾因強制鑑定被捉去醫院關，一到急診就被脫褲子、包尿布綁2天，不吃不喝，寧可死在路邊，她非常反對沒有經過病友充分決定而得來的《精神衛生法》，盼政府聽取病友意見。

台灣失序者聯盟秘書長李昀今透露，自己也是精神障礙者，且這樣的出櫃對她而言危險的，可能找不到工作、被社會排斥。不過身為病友的她仍要表達，病友其實知道問題在哪裡、有解答，但卻沒人願意找病友合作，這相當很可惜。

李昀表示，精障者在法律上被表達成脆弱、暴力、無法自我決定，但她也是精障者，這樣的形象卻沒辦法被呈現。他們反對未經病友充分決定、忽視病友聲音得來的《精神衛生法》。《精神衛生法》關乎病友的生活限制，卻沒人在乎病友的生活，對病友來說，生活不是只有醫療和復健。

入家社區工作者專業促進聯盟發言人廖福源表示，面對精障者，大家常常在談病識感，但很多人不吃藥不是因為沒有病識感，而是要「清醒地活著」，來面對這個社會裡沒有他／她能生存的地方。跟家人同住的精障者佔87％，但精神復健的資源只有4.9％。根據台灣的研究，有17％照顧者罹患精神病，澳洲則是46％以上不等。過去發生殺警案的台南是六都之一，但卻僅有6.5％的精神資源。

廖福源表示，社安網預算中，多數預算都集中在個案管理，包括社區心衛中心、危機處理團隊、加害人處遇，但是社區服務僅有11％，預算這麼少。白話一點來說，現行對精障者的作法，就是讓觸法者監護處分，不出事的不要死就好，因為沒有足夠的社區資源，照顧者只好自己想辦法。

李昀也表示，2020統計顯示，精神科就診人數高達138萬人，佔總人口5.9％以上，但是為什麼我們卻沒有辦法有一樣的經費去支持。不管是哪一條版本的修正案，第一條宗旨都說要預防和治療精神疾病，保障精神病人權益，提供支持和協助，但是內容都不一定長這樣，看了非常難過。

「大家都想著要把他拿去關，大家想要處理問題的人，但其實我們不是問題，我們是受苦的人」。李昀表示，我們在生活的地沒有辦法被被好好對待，社會不公正、不公平、被扭曲，才成為精障者，現在卻還要遭受第2層的痛苦。

李昀表示，大家會想說是不是把病人關起來、好好管制就好？不過她發現，自己的朋友已學會不要去住院，寧願死在路邊，原因是醫院讓人很痛苦，把人關起來不用手機，連通訊自由都做不到，像她若要被綁起來，也寧願死在路邊，為何現在的醫院沒辦法好好保護一個人，這樣的對待非常不合理。

她回憶某次強制鑑定的經驗，自己到了急診就被脫褲子、包尿布綁起來2天，不吃不喝不上廁所，被綁著不能動，這種感受是沒有經歷過的人是無法理解的，看醫師要面對未知的未來，大家當然不想當病人。病友需要什麼，病友自己最明白。若知道自傷、傷人會被關，那其實只要不被發現或是一直在家就好，但這樣做對人有幫助嗎？其實沒有。

病友憤怒的在於，其實病友是可以溝通的，但卻沒有被放在可溝通的位子。李昀表示，參與相關會議時，家屬、病人、團體只有3分之1的席位，病人怎麼搶的到？這是不夠的。其實病友是有想法的，若第一時間送的不是醫院，而是危機喘息中心、同儕支持的中心，讓病友冷靜下來，就能解決警消的困難，也不會讓醫院困難。病友其實非常很拒絕未經討論的決策，希望可以出來說病友需要什麼，讓錢花在刀口上，讓資源分配更合理。